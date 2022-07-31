В Челябинской области водитель «Газели» насмерть сбил пожилого велосипедиста

Трагедия произошла на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым.
О ЧП, случившемся вчера, 30 июля, на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области. Днем, в 15 часов, 38-летний водитель автомобиля «Газель Некст» сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по обочине, но внезапно выехал на проезжую часть, чтобы повернуть налево.
«Газелист» не успел вовремя среагировать и наехал на двухколесный транспорт. От полученных травм 73-летний мужчина скончался на месте.
Всем участникам дорожного движения еще раз напоминают: на проезжей части необходимо быть максимально внимательными и соблюдать ПДД, чтобы избежать подобных трагедий.