В Челябинской области водитель «Газели» насмерть сбил пожилого велосипедиста

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31 июля 2022, 14:01 Анна Семенова

Пожилой велосипедист резко выскочил на дорогу. Фото: ГИБДД Челябинской области

Трагедия произошла на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым.

О ЧП, случившемся вчера, 30 июля, на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области. Днем, в 15 часов, 38-летний водитель автомобиля «Газель Некст» сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении по обочине, но внезапно выехал на проезжую часть, чтобы повернуть налево.

«Газелист» не успел вовремя среагировать и наехал на двухколесный транспорт. От полученных травм 73-летний мужчина скончался на месте.

Всем участникам дорожного движения еще раз напоминают: на проезжей части необходимо быть максимально внимательными и соблюдать ПДД, чтобы избежать подобных трагедий.