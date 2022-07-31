В Копейске полицейские поймали угонщика раньше, чем пропажу заметил хозяин авто

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31 июля 2022, 13:43 Анна Семенова

Полицейские раскрыли угон раньше, чем владелец узнал о том, что лишился машины. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Хозяин «семерки» находился в командировке в другом городе.

В Копейске служители правопорядка сработали на опережение. Владелец ВАЗ 2107 даже не знал, что его машину угнали, а угонщик был уже пойман.

В районе четырех утра экипаж ДПС патрулировал улицы города. Внимание полицейских привлек мужчина, который странно себя вел на парковке возле дома по Коммунистическому проспекту. Инспекторы подъехали к нему и попросили показать документы на «семерку», возле которой отирался незнакомец. Оказалось, что у машины выбито боковое стекло, а также оторваны провода в замке зажигания. На водительском сиденье сидел еще один мужчина. Так как никаких доказательств владения транспортным средством они не предоставили, обоих задержали и доставили в отделение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, проверка показала, что за рулем находился 24-летний копейчанин, ранее несудимый. Следователям он сказал, что решил просто покататься на чужом автомобиле, для чего выбил стекло и попытался завести двигатель. Его 22-летний товарищ просто составил ему компанию.

Владелец «семерки», которому позвонили полицейские, сообщил, что его нет в городе, он находится в командировке, и о попытке угона своей машины ничего не знает. Следователь сообщил ему, что машину он сможет забрать, когда вернется.

Что касается угонщика, с него взяли обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



