В Челябинске женщина-таксист лишилась машины из-за ухажера

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

29 июля 2022, 14:33 Анна Семенова

Угонщик может на четыре года сесть в тюрьму. Фото: ru.freepik.com

Арендованная машина уехала с дачи вместе с собутыльником.

30-летняя челябинка, занимающаяся частным извозом, чуть не лишилась арендованного автомобиля. «Лада», на которой дама работала таксистом, была припаркована у нее на даче. Познакомившись с мужчиной, горожанка пригласила его за город. Вместе они выпивали, но новый ухажер уже построил в голове план, как обчистить собутыльницу. Он подождал, пока женщина уснет, а потом угнал авто.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, отыскать 31-летнего вора не составило труда, ведь он не догадался спрятать чужое имущество, а просто оставил машину возле своего дома.

Сейчас ухажер-угонщик находится под подпиской о невыезде, он будет дожидаться решения суда, а грозит ему до четырех лет тюрьмы. Машину у него изъяли и вернули арендатору.