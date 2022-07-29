С конца мая в Челябинске утонуло шесть человек

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

29 июля 2022, 13:02 Анна Семенова

Фото: Администрация Челябинска

Все они купались в запрещенных для этого местах.

Грядут теплые выходные и в Администрации Челябинска вновь напоминают о правилах безопасности на воде. С 28 мая в городе утонуло шесть человек, всех этих трагедий можно было избежать, если бы люди купались в разрешенных местах, где проверено дно и дежурят спасатели. На оборудованных пляжах специально обученные люди предотвратили несчастные случаи 27 раз.

На территории Челябинска работает девять официальных муниципальных пляжей, все они бесплатны для посещения и благоустроены для комфортного отдыха: здесь есть навесы, биотуалеты, контейнеры для мусора, сходни для спуска в воду. Кроме того, за безопасностью следят видеокамеры.

Полный список пляжей (в том числе платных) можно найти ЗДЕСЬ