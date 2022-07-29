ФСБ предотвратила в Липецке теракт, который готовил «Правый сектор»*

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29 июля 2022, 10:13 Источник: РИА "Новости"

ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности России предотвратила в Липецке теракт, подготовку которого осуществляли боевики "Правого сектора"*. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в спецслужбе.

В селе Горицы, расположенном в Добровском районе Липецкой области, были задержаны трое граждан Украины, которые ранее прибыли на территорию РФ. Они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, которая была создана "Правым сектором"* под патронажем СБУ.

Установлено, что злоумышленники планировали подорвать в людном месте – на одном из объектов транспортной инфраструктуры города – самодельное взрывное устройство большой мощности.

*экстремистская организация, запрещенная в России