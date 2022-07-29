ФСБ предотвратила в Липецке теракт, который готовил «Правый сектор»*

Федеральная служба безопасности России предотвратила в Липецке теракт, подготовку которого осуществляли боевики "Правого сектора"*. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в спецслужбе.
В селе Горицы, расположенном в Добровском районе Липецкой области, были задержаны трое граждан Украины, которые ранее прибыли на территорию РФ. Они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, которая была создана "Правым сектором"* под патронажем СБУ.
Установлено, что злоумышленники планировали подорвать в людном месте – на одном из объектов транспортной инфраструктуры города – самодельное взрывное устройство большой мощности.
*экстремистская организация, запрещенная в России