В Челябинске молодой мужчина лишился телефона, помогая прохожему вызвать такси

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28 июля 2022, 09:01 Анна Семенова

Мобильник вернулся к своему хозяину. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Грабитель брызнул ему в лицо из газового баллончика.

Добрые дела иногда могут обернуться совсем не благодарностью. Это в полной мере ощутил на себе 26-летний челябинец. В ночь с 25 на 26 июля прохожий на улице Елькина попросил вызвать ему такси. Решив помочь человеку, парень достал телефон, но в этот момент получил струю из газового баллончика в лицо. Грабитель выхватил у него из рук мобильник и сбежал.

Обратившись в полицию, челябинец оценил свой ущерб в 12 тысяч рублей. Вскоре оперативники задержали подозреваемого, им оказался 23-летний житель Советского района, ранее судим он не был, в данный момент нигде не работает. Сейчас воришка находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело. Телефон вернулся к хозяину.