В Челябинске таксист украл айфон у пассажирки

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

27 июля 2022, 14:25 Анна Семенова

Водитель-похититель был пойман. Фото: Управление Росгвардии по Челябинской области

Женщина хотела снять на телефон конфликт с водителем.

О ночном происшествии сообщили росгвардейцы. 25 июля из полицейского отделения в Курчатовском районе пришло сообщение о грабеже на Тепличной улице. Прибывшим бойцам охраны порядка молодая женщина сообщила, что она ехала на такси, но водитель отказался везти ее до нужного адреса и остановил машину на Тепличной. Чтобы зафиксировать поведение таксиста, челябинка достала телефон и включила видеозапись. В этот момент шофер выхватил у нее из рук розовый iPhone XR, бросил машину открытой и убежал в неизвестном направлении.

По описанию правоохранители начали поиск беглеца. Вскоре похожий гражданин был задержан на улице Косарева. База данных выдала информацию: 29-летний гражданин Киргизии, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Потерпевшая опознала в нем своего обидчика. Телефон у него был изъят. Нарушителя передали полицейским, теперь разбираться с ним будут в МВД.