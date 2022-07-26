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Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

На территорию челябинского СИЗО пытались перебросить партию мобильников

, 19:45

На территорию челябинского СИЗО пытались перебросить партию мобильников
Фото пресс-службы ГУФСИН Челябинской области

Попытку доставки запрещенных предметов пресекли на территории СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области, злоумышленники пытались перебросить на территорию режимного учреждения партию мобильных телефонов и комплектующих к ним. ЧП случилось в ночь с 24 на 25 июля. В ходе операции сотрудников оперативного отдела и отдела режима и надзора следственного изолятора № 3 были задержаны двое мужчин. С помощью веревки они пытались доставить на территорию СИЗО 14 сотовых телефонов и комплектующие к ним.

 Задержанными оказались челябинцы 1996 и 1997 гг. рождения. В отношении каждого из них составлен протокол об административном правонарушении. Молодым людям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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