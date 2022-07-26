В Челябинской области 9-летний школьник не вернулся домой, заигравшись на улице

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26 июля 2022, 14:30 Анна Семенова

Полицейские Варненского района доставили ребенка к родителям. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские обнаружили ребенка в подъезде.

О происшествии в Варненском районе рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Местным сотрудникам полиции пришлось организовывать поиски девятилетнего мальчика. Вечером школьник не вернулся домой после занятий с репетитором. А так как ушел он без мобильного телефона, родители подняли тревогу. Самостоятельные поиски не привели к результату, тогда перепуганные мама и папа обратились в полицию.

Правоохранители сразу организовали поиск ребенка, ориентировку передали в ОВД соседних регионов, а на месте были опрошены соседи семьи, прохожие, работники магазинов и учреждений. Прочесывались заброшенные здания, проверялись места возможного посещения. Информацию о пропаже школьника разместили в соцсетях.

Ближе к ночи в полицию позвонили жители района, которые рассказали, что мальчик, похожий по описанию, находится в подъезде одного из домов. Патрульные сразу выехали на место, где и застали потеряшку. Ребенок признался, что заигрался на детской площадке, а когда стемнело, побоялся идти домой. Чтобы его не ругали, он спрятался в подъезде.