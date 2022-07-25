В Челябинской области два мальчика убежали из детского лагеря

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

25 июля 2022, 13:03 Анна Семенова

Поиски беглецов продолжались до глубокой ночи. Фото: ПСС Челябинской области.

Обнаружить их смогли только ночью.

ЧП в детском лагере Миасса произошло вчера, 24 июля. Около 14 часов в одном из отрядов хватились двух воспитанников: 9 и 10 лет. Мальчики покинули территорию без предупреждения.

На поиски сразу были брошены максимальные силы: полицейские, сотрудники лагеря и спасатели Миасского отряда областной ПСС.

В первую очередь прочесывать начали окружающий место отдыха лес. Встреченный очевидец рассказал, что видел двух ребят, они спрашивали у него дорогу к городу. В этом направлении и организовали дальнейший поиск.

Уже ночью беглецов обнаружили в Миассе на улице Малышева, их отвезли к родителям.

