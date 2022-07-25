На Зюраткуле спасатели до ночи искали потерявшихся мужчину и ребенка

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25 июля 2022, 12:49 Анна Семенова

Пострадавшие туристы были доставлены в целости и сохранности. Фото: Пресс-служба ПСС Челябинской области

За вчерашний день помощь специалистов понадобилась в двух национальных парках Челябинской области.

В воскресенье, 24 июля, спасателям Златоустовского отряда вновь не пришлось отдыхать. Туристы, покоряющие горно-таежную местность, дважды нуждались в помощи.

Сначала на «Таганае» 45-летний мужчина травмировался и не смог продолжать путь. На квадроциклах специалисты ПСС доставили пострадавшего к Центральной усадьбе нацпарка, где его уже ждали врачи скорой помощи.

Второе происшествие произошло на «Зюраткуле». Там заблудились 55-летний мужчина и восьмилетний ребенок. Связи с ними не было, уточнить приметы окружающей их местности не было возможности. У спасателей был только общий маршрут и описание туристов.

На поиски отправились также сотрудники пожарной охраны и работники заповедника. Участок пришлось прочесывать огромный, местность в районе озера была труднопроходимая.

Потеряшки были обнаружены только в 23 часа, они находились на восточном склоне хребта. Спасатели отвезли обоих к их личному автомобилю, помощь врачей им, к счастью, не понадобилась. К слову, специалисты отметили, что самостоятельно мужчина с ребенком выбраться бы скорее всего не смогли, ведь для выхода на экотропу им пришлось бы в полной темноте пройти километр горного рельефа, опасного даже для опытных туристов.