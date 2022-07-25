За выходные в Челябинской области поймали 363 пьяных водителя

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25 июля 2022, 11:59 Анна Семенова

Пьяные за рулем попадаются постоянно...Фото: ru.freepik.com

50 из них уже попадались на подобном нарушении.

ГИБДД Челябинской области поделилась свежими цифрами по итогам прошедших выходных. С 18 по 24 июля инспекторы поймали 363 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

313 из них попали в поле зрения полиции с подобным нарушением впервые. Все они отказались проходить медицинское освидетельствование и будут оштрафованы на 30 тысяч рублей, а также лишатся водительских прав на срок 1,5-2 года. Еще 50 человек создавали на дороге реальную угрозу для себя и окружающих не впервые. Они уже были наказаны за вождение в нетрезвом виде, но не сделали для себя необходимых выводов. И будут наказаны по уголовной статье, согласно которой суд может лишить их свободы до двух лет.

Также 224 человека были оштрафованы за то, что водили машину, не имея права этого делать.