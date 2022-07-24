Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

На трассе М-5 водитель грузовика уснул за рулем и опрокинул машину в кювет

, 18:20

На трассе М-5 водитель грузовика уснул за рулем и опрокинул машину в кювет
Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

К счастью, шофер остался жив.

Жара и пробки – не лучшие друзья водителя, особенно, если путь предстоит долгий, а ты за рулем огромного грузовика. ЧП произошло сегодня в районе 16 часов на трассе «Москва-Челябинск». 40-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом съехал в кювет, тяжелая машина опрокинулась на бок. Прибывшие врачи скорой доставили пострадавшего в больницу, к счастью, он остался жив, у него зафиксированы только ушибы.

По предварительным данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram