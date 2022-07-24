На трассе М-5 водитель грузовика уснул за рулем и опрокинул машину в кювет

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24 июля 2022, 18:20 Анна Семенова

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

К счастью, шофер остался жив.

Жара и пробки – не лучшие друзья водителя, особенно, если путь предстоит долгий, а ты за рулем огромного грузовика. ЧП произошло сегодня в районе 16 часов на трассе «Москва-Челябинск». 40-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом съехал в кювет, тяжелая машина опрокинулась на бок. Прибывшие врачи скорой доставили пострадавшего в больницу, к счастью, он остался жив, у него зафиксированы только ушибы.

По предварительным данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.