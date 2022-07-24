Житель Челябинской области лишился 620 тысяч при покупке внедорожника

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

24 июля 2022, 18:11 Анна Семенова

Саткинец мечтал о внедорожнике, но так его и не увидел, потеряв свои сбережения. Фото: ru.freepik.com

Деньги продавцу мужчина перечислил, а машину так и не увидел.

Мошенники иногда действуют очень профессионально. И необходимые документы предоставят и убедительную беседу перед покупкой проведут. Так житель Саткинского района Челябинской области стал жертвой автомобильного афериста и потерял крупную сумму денег.

Мужчина присмотрел себе японский внедорожник в магазине на сайте объявлений. Человек, который представился менеджером по продажам, выслал договор купли-продажи. На указанный счет покупатель перечислил 80 тысяч рублей. Вскоре саткинцу сообщили, что для погрузки внедорожника на паром, который доставит его в Россию, нужно оплатить полную стоимость авто – 540 тысяч.

Предвкушая встречу с машиной, автолюбитель несколькими переводами отправил мошеннику более полумиллиона. А вот дальше… паром неожиданно сломался, а менеджер просто перестал выходить на связь. Тогда-то и понял южноуралец, что плакали его денежки. И обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, было возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются лица, причастные к этой истории.

Кстати, иногда, чтобы проверить того или иного продавца, достаточно вбить его номер телефона в поисковик, там можно найти отзывы. Полицейские напоминают, что совершать покупки в интернете – это всегда риск.