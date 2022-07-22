Южноуральские полицейские задержали мошенницу, «снявшую порчу» за 146 тысяч

Преступницу удалось настигнуть в Екатеринбурге, куда она отправилась с похищенными деньгами.
От рук мошенницы пострадала 39-летняя челябинка. Женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что клиентка, пришедшая к ней на маникюр, убедила ее в том, что на ней лежит страшная порча, и необходимо срочно убрать заклятие. Процедуру умелица оценила в 146 тысяч рублей, которые будто под гипнозом пострадавшая передала ей в руки.
Оперативники быстро установили личность подозреваемой. К этому моменту 54-летняя гадалка-целительница уже покинула Челябинскую область и находилась с похищенными деньгами в Екатеринбурге. Там –то ее и задержали.
Ранее дама уже была судима, на данный момент нигде не работает. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит возвращение за решетку, максимальный срок за мошенничество с причинением значительного ущерба - до 5 лет. Пока она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.