В Челябинской области трое взрослых и ребенок заблудились и сутки провели в лесу

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

22 июля 2022, 13:10 Анна Семенова

Спасатели смогли обнаружить заблудившихся только в светлое время суток. Фото: ПСС Челябинской области

Покорение горы Егоза чуть не закончилось трагедией.

Поиски потерявшихся затянулись почти на сутки. 20 июля жители Кыштыма - две женщины, мужчина и ребенок 11 лет - отправились в туристический поход по тропе Егоза-Сугомак. Однако на обратном пути на пересечении троп южноуральцы пошли не туда. Плутали несколько часов, потом поняли, что самим дорогу домой им не найти и позвонили в службу спасения. До самой темноты специалисты прочесывали местность по описаниям пострадавших, но успехов это не принесло. Пришлось отложить спасательную операцию на утро. К ней подключились полицейские, пожарные и волонтеры.

Благодаря внедорожной технике в сжатые сроки была обследована значительная площадь лесного массива. Туристов обнаружили в 18 километрах от города.



К счастью, помощь врачей никому из них не понадобилась. Потеряшки рассказали, что сложнее всего для них было организовать в лесу ночлег. Необходимых вещей при себе не было, с наступлением темноты стало сыро и холодно, поэтому все силы взрослых были брошены на то, чтобы согреть ребенка.

В поисково-спасательной службе Челябинской области напомнили, что, отправляясь даже в однодневный поход, необходимо взять с собой полностью заряженные мобильники, иметь запаса еды и воды, аптечку, теплую вещь, фонарик и непромокаемые спички. Это гарантирует несколько безопасных ночевок в случае непредвиденной ситуации.



