Власти Энергодара: Украинские дроны-камикадзе взорвались прямо за атомными блоками ЗАЭС

Администрация Энергодара, города в Запорожской области, уточняет ситуацию с атакой украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС.
По сообщению чиновников, взрывы прогремели прямо позади атомных блоков. «На данный момент удары не причинили серьёзного ущерба станции, однако атаки на объект продолжаются», − отмечает источник.
В настоящий момент можно точно говорить о трёх дронах-камикадзе. Специалисты отмечают, что мощность боезарядов на украинских беспилотниках, предварительно, равнялась нескольким килограммам тротила.
Ранее руководство освобождённого от украинских военизированных группировок Энергодара Запорожской области сообщило в интервью РИА Новости об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС.