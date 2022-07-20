Власти Энергодара: Украинские дроны-камикадзе взорвались прямо за атомными блоками ЗАЭС

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20 июля 2022, 17:17

Стоп-кадр из видеосюжета

Администрация Энергодара, города в Запорожской области, уточняет ситуацию с атакой украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС.

По сообщению чиновников, взрывы прогремели прямо позади атомных блоков. «На данный момент удары не причинили серьёзного ущерба станции, однако атаки на объект продолжаются», − отмечает источник.

В настоящий момент можно точно говорить о трёх дронах-камикадзе. Специалисты отмечают, что мощность боезарядов на украинских беспилотниках, предварительно, равнялась нескольким килограммам тротила.

Ранее руководство освобождённого от украинских военизированных группировок Энергодара Запорожской области сообщило в интервью РИА Новости об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС.