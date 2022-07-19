В Челябинской области полицейский нашел подростка, сбежавшего из дома

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

19 июля 2022, 18:48 Анна Семенова

Майор Койнов нашел беглеца и вернул его родителям. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Подросток прошагал 12 километров.

Встревоженная мама 12-летнего школьника обратилась в полицию Уйского района, ее сын ушел из дома в поселке Восточный и не вернулся. Сотрудники УВД сразу приступили к поискам. Проверяли заброшенные здания, опрашивали соседей и прохожих. В соседнем населенном пункте продавец магазина сообщила, что похожий по описанию мальчик заходил с просьбой налить ему воды, но куда подросток отправился дальше, она сказать не смогла.

В это время ребенок позвонил своей маме с незнакомого номера и сказал, что у него все в порядке и искать его не нужно. Женщина пыталась перезвонить, но на том конце трубки никто не ответил. Однако это стало важной зацепкой в поиске беглеца. Оперативники установили владельца номера, жителя села Варламово Чебаркульского района.

Старший оперуполномоченный отделения угрозыска майор полиции Сергей Койнов не стал медлить и отправился в Варламово, где разыскал хозяина телефона. Мужчина рассказал, что неизвестный ребенок попросил сделать звонок, и он ему не отказал.

Стало понятно, что искать ребенка нужно поблизости. Койнов отправился объезжать прилегающую территорию. И вскоре заметил в лесном массиве человека. Им оказался пропавший мальчик. От родного дома он ушел на 12 километров. Страж порядка отвез молодого бунтаря к родителям.