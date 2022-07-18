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Аргументы Недели Происшествия 13+

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы

, 08:36

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы
пожарный, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В квартире пятиэтажного дома на улице Фабрициуса, которая расположена на северо-западе Москвы, произошел пожар. Согласно последней информации, в результате возгорания погиб один человек.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что пожар вспыхнул по адресу: улица Фабрициуса, дом 23, корпус 1. Возгорание было зафиксировано в квартире, расположенной на пятом этаже здания. Пламя охватило площадь 7 квадратных метров, уточнило Агентство городских новостей "Москва".

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Один человек погиб. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.

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