Мэр Алчевска сообщил о гибели в ЛНР двоих волонтеров организации «Пища жизни. Донбасс» в результате удара украинских военных

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17 июля 2022, 12:57 Источник: ТАСС

фото: vk.com/lugansk_all_news

Украинские силовики в субботу вечером обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В воскресенье стало известно о гибели двоих волонтеров.

Мэр Алчевска Альберт Апшев сегодня сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара ВСУ по Алчевску из HIMARS погибли руководитель алчевской общественной организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев и один из волонтеров движения.

Мэр города рассказал, что проведен разбор завалов в том месте, где, предположительно, могли находиться люди. Извлечено два тела. Предварительное опознание показывает, что это гражданские лица - представители организации "Пища жизни. Донбасс". Волонтеры готовили и раздавали бесплатно горячие обеды для нуждающихся жителей городов, пострадавших в результате агрессии со стороны Украины.

Апшев уточнил, что волонтеры на территории депо, попавшего под обстрел ВСУ, в субботу готовили горячие обеды для предстоящей поездки в освобожденные города ЛНР Северодонецк, Лисичанск.

В результате обстрела разрушены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий "Дружба", повреждены шесть многоэтажных домов.

По данным республиканских силовиков, по Алчевску было выпущено шесть ракет из американской РСЗО.