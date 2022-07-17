В Челябинской области мошенник оформил кредит на соседа по больничной палате

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17 июля 2022, 12:04 Анна Семенова

Мошенник узнал паспортные данные незнакомца обманом, лежа в больнице. Фото: ru.freepik.com

Жителю Златоуста стали поступать письма с требованием выплатить несуществующий займ.

За помощью к полицейским обратился житель Златоуста. 34-летнему мужчине по почте приходили письма с требованием погасить 54 тысячи долга, при этом никакого займа он не оформлял.

Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, в чем дело. Оказалось, что кредит на пострадавшего оформил 32-летний житель Сатки, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Мужчины проходили лечение в одной больнице. Там-то мошенник и выяснил персональные данные соседа по палате, после чего оформил на него микрозайм через интернет. Подвело его то, что номер телефона он указал свой. Когда полицейские нагрянули к подозреваемому, все деньги он уже потратил.

Теперь обманщик может лишиться свободы сроком до пяти лет. Ранее судим он не был, сейчас в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.