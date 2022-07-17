Пропавший на Камчатке вертолет Robinson спасатели нашли сгоревшим

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17 июля 2022, 10:16

Alexandr Liskin, globallookpress.com

Пропавший в субботу на Камчатке частный вертолет Robinson RA-07350, на борту которого находились четыре человека, нашли сгоревшим.

Губернатор региона Владимир Солодов в воскресенье в своем Telegram-канале написал: "Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт Робинсон, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов".

Солодов отметил, что в субботу "в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода". "Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета", - добавил глава региона.

Вертолет Robinson вылетел в 12:22 по местному времени по маршруту: поселок Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. В назначенное время пилот не вышел на связь с госкорпорацией по организации воздушного движения.

По информации ТАСС, пилотом вертолета был 25-летний биатлонист Игорь Малиновский. Telegram-канал Baza проинформировал, что "Робинсон" принадлежит частной компании "Взлет" отца спортсмена Владимира Малиновского.