В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi во время фотосессии с поклонниками

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17 июля 2022, 09:34

Никита Святковский, фото: vk.com/offmi

В Москве неизвестные напали на Никиту Святковского, известного как рэпер OFFMi. Злоумышленник выстрелил в артиста после его сольного концерта в столице, когда он фотографировался со своими поклонниками.

По информации Тelegram-канала Fast Food Music, неизвестный выстрелил в 26-летнего рэпера из сигнального пистолета и скрылся с места происшествия на мотоцикле. Артисту вызвали скорую помощь.

Пострадавшего Никиту Святковского госпитализировали. Тelegram-канал Fast Food Music сообщает, что пока молодой человек не пришел в себя.

"СтарХит" пишет, что представители рэпера рассказали о съемках клипа, и с артистом все в порядке.