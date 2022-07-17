В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi во время фотосессии с поклонниками

В Москве неизвестные напали на Никиту Святковского, известного как рэпер OFFMi. Злоумышленник выстрелил в артиста после его сольного концерта в столице, когда он фотографировался со своими поклонниками.
По информации Тelegram-канала Fast Food Music, неизвестный выстрелил в 26-летнего рэпера из сигнального пистолета и скрылся с места происшествия на мотоцикле. Артисту вызвали скорую помощь.
Пострадавшего Никиту Святковского госпитализировали. Тelegram-канал Fast Food Music сообщает, что пока молодой человек не пришел в себя.
"СтарХит" пишет, что представители рэпера рассказали о съемках клипа, и с артистом все в порядке.