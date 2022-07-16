В Петрозаводске по факту пропажи 26-летней Дианы Фроловой возбуждено уголовное дело

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16 июля 2022, 12:03 Источник: Свободная пресса

Диана Фролова, фото: паблик Весь Петрозаводск, Карелия, Вконтакте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту таинственного исчезновения Дианы Фроловой в Петрозаводске, - сообщает "Свободная пресса". 26-летняя девушка жила в съемной квартире.

По версии полиции, девушка приехала в Петрозаводск из Олонца и снимала квартиру в доме на Карельском проспекте.

В последний раз ее видели 12 июля. Девушка в тот день зашла в подъезд дома, в котором проживала, и больше ее никто не видел, - сообщает "Свободная пресса". Это зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видеозаписи есть в распоряжении следователей.

Диану ищут полиция и волонтеры.

"У следствия есть основания полагать, что девушка могла стать жертвой преступления. В настоящее время следователями устанавливаются лица, причастные к возможному совершению преступления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", — говорится в сообщении СК РФ по Республике Карелия.