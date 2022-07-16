EFE: в Испании 237 человек умерли за пять дней из-за экстремальной жары

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16 июля 2022, 11:12 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Испании 237 человек умерли за пять дней из-за экстремальной жары. Агентство EFE в субботу передало эту информацию со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву.

По сведениям специалистов, с 10 по 14 июля включительно в королевстве умерли 237 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов страны до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность).

В отдельных испанских провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха в Испании может повыситься до плюс 45 градусов Цельсия.