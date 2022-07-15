Брянский губернатор Богомаз сообщил о возможном взрывном устройстве на железнодорожных путях: движение поездов остановлено

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15 июля 2022, 21:48 Источник: Telegram

Железная дорога. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

В пятницу вечером в Брянской области на железнодорожных путях был обнаружен похожий на взрывное устройство предмет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в 19:05 в Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. На станции незамедлительно было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов (электричка и поезд). На месте работают все оперативные службы», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, утром в пятницу Богомаз сообщал об обстреле со стороны Украины приграничного села Некислицы. Пострадавших нет.

UPD: Как сообщил глава региона поздно вечером, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, движение поездов восстановлено.