За рулем каршерингового автомобиля Volkswagen Polo, попавшего в ДТП в Шахтах, находился подросток

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15 июля 2022, 11:23 Источник: Свободная пресса

фото: УГИБДД по Ростовской области

Крупная авария произошла в городе Шахты Ростовской области в четверг, 14 июля, после 23 часов. В результате аварии с участием автомобиля Volkswagen Polo погибли два подростка и трое несовершеннолетних ребят пострадали.

По предварительной информации, 16-летний подросток с друзьями взял в аренду машину. Управляя автомобилем, подросток разогнался на улице Красинской, и в районе дома № 56А не справился с управлением, и на скорости Volkswagen съехал с дороги, врезался в дерево и после в многоэтажный жилой дом. Удар был такой силы, что всю переднюю часть машины расплющило.

Погибли два 16-летних пассажира. Водитель и 18-летние пассажиры получили ранения различной степени тяжести.

«Двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия», — пишет «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление ГИБДД России.