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Аргументы Недели Происшествия 13+

В центре Донецка несколько прилётов обстрела со стороны ВСУ – есть погибшие и раненые

, 16:18

В центре Донецка несколько прилётов обстрела со стороны ВСУ – есть погибшие и раненые
Скриншот с видеоролика очевидцев

Центр столицы ДНР вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных преступников. Взрывы прогремели в людных местах. Информацию сообщают соцсети и местные СМИ со ссылкой на видео с мест.

Под обстрел попал автовокзал «Центр». По предварительным данным, 2 человека погибли, также сообщается о множестве раненых. Спасатели и медики борются за жизни пострадавших. Скорые забирают пострадавших с автостанции «Центр». Одной девочке мина разворотила ногу, женщине перебило кость, водить маршрутного такси скончался на месте.

Представительство ДНР в СЦКК позже заявило, что обстрел автостанции в Донецке вёлся из американской гаубицы М777. Как сообщает РИА Новости, сообщил глава представительства республики.

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