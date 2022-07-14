В центре Донецка несколько прилётов обстрела со стороны ВСУ – есть погибшие и раненые

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14 июля 2022, 16:18

Скриншот с видеоролика очевидцев

Центр столицы ДНР вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных преступников. Взрывы прогремели в людных местах. Информацию сообщают соцсети и местные СМИ со ссылкой на видео с мест.

Под обстрел попал автовокзал «Центр». По предварительным данным, 2 человека погибли, также сообщается о множестве раненых. Спасатели и медики борются за жизни пострадавших. Скорые забирают пострадавших с автостанции «Центр». Одной девочке мина разворотила ногу, женщине перебило кость, водить маршрутного такси скончался на месте.

Представительство ДНР в СЦКК позже заявило, что обстрел автостанции в Донецке вёлся из американской гаубицы М777. Как сообщает РИА Новости, сообщил глава представительства республики.