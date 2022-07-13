В Москве задержали бортпроводницу за кражу нескольких тысяч долларов у пассажира рейса Анталья - Москва

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13 июля 2022, 12:44 Источник: АГН "Москва"

Аэропорт. Фото: Aleksander Polyakov/globallook.com

В Москве была задержана 35-летняя бортпроводница, которая украла у пассажира самолета, выполнявшего рейс из Турции, 6,4 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как говорится в сообщении пресс-службы, в отделение полиции в аэропорту Шереметьево обратился пассажир с заявлением о краже. По его словам, после окончания рейса он оставил в салоне самолета портмоне, в котором было 8,7 тысячи долларов США. Через два часа он получил свой кошелек в комнате забытых вещей аэропорта, но в нем было только 2,3 тысячи.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель», - говорится в сообщении.

Украденная сумма была найдена в ходе обыска. Женщина признала свою вину, против нее возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сейчас она находится под домашним арестом.

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