В Крыму автомобиль упал со скалы в районе села Левадки, в результате погибли два мужчины и пострадала женщина

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10 июля 2022, 20:35 Источник: Интерфакс

Ilya Galakhov/globallookpress.com

В Крыму легковой автомобиль упал со скалы в районе села Левадки. В результате погибли два мужчины и пострадала женщина. Инцидент произошел в субботу, 9 июля, но о нем стало известно только в воскресенье.

По информации республиканского управления МВД РФ, 9 июля со скалы в районе села Левадки Симферопольского района автомобиль Chevrolet Niva с людьми скатился с обрыва и упал вниз.

От полученных травм скончались двое мужчин. Им было 28 и 48 лет. Находившаяся с ними в машине 46-летняя женщина успела выпрыгнуть. Она повредила ноги.

Пострадавшую женщину сегодня заметили туристы и вызвали спецслужбы. Женщина госпитализирована с травмами ног. Все участники инцидента - местные жители.