В Челябинской области семилетний мальчик спас пожилую женщину

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

10 июля 2022, 19:13 Анна Семенова

Мальчик Илья спас пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Ребенок услышал просьбы о помощи и сообщил об этом в полицию.

Неравнодушный ребенок из Верхнеуральска стал настоящим героем: он спас жизнь попавшей в беду женщине. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, семилетний мальчик подошел днем к полицейскому и представителю добровольной народной дружины, которые совершали дежурный обход, и сообщил, что слышал крики о помощи, когда катался на велосипеде в заброшенном парке. Стоны раздавались из кучи старых покрышек. Подъехав ближе, мальчик увидел, что в шинах застряла женщина.

Инспектор и дружинник сразу отправились на указанное место, и нашли там пенсионерку, которая уже выбилась из сил, пытаясь спастись самостоятельно. Старушке помогли выбраться из плена и вызвали скорую помощь.

Пожилая женщина рассказала, что вышла в парк на прогулку. Увидев покрышки, она решила присесть на них отдохнуть. Но не удержалась и провалилась внутрь. В плену бабушка находилась больше суток! К счастью, сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

Ребенка, которого зовут Илья Красюк, отметили в полиции за активную жизненную позицию и чуткость. Мальчику вручили благодарственное письмо, отметив также родителей за достойное воспитание сына.