ТАСС: автобус с призывниками попал в ДТП в Архангельской области

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10 июля 2022, 15:59

Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области

Автобус с призывниками в воскресенье утром попал в ДТП в Котласском районе Архангельской области. По информации источника ТАСС в силовых структурах, в салоне автобуса находились 26 призывников. Их перевозили в областной сборный пункт.

Ранее утром в пресс-службе губернатора Архангельской области сообщили, что у посёлка Шипицыно автобус столкнулся с газовозом и грузовиком. В результате водитель грузовика погиб. Как рассказал порталу 29.RU очевидец, в автобусе ехали призывники. По словам очевидца, фура выехала на встречу газовозу, а сзади ехал автобус. Водитель автобуса, чтоб уйти от столкновения, вырулил в отбойники.

Несколько призывников пострадали, у них царапины и ушибы, один разбил лицо. Четыре человека после аварии госпитализированы. Девять пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Водителя газовоза их покореженной машины доставали сотрудники МЧС.