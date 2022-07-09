В Челябинской области на озере при таинственных обстоятельствах пропал мужчина

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9 июля 2022, 19:27 Анна Семенова

Лодка нашлась, а ее хозяин нет... Фото: ПСС Челябинской области

Он исчез с острова, спасатели не обнаружили никаких следов.

Дождавшись жаркой погоды, южноуральцы устремились отдыхать на водоемы. И для спасателей это самое тревожное время, ведь люди очень часто забывают о собственной безопасности и попадают в разные истории, многие из которых заканчиваются трагически.

Например, в ночь с 7 на 8 июля ЧП произошло на Долгобродском водохранилище в районе Нижнего Уфалея. Здесь пропал житель Златоуста. Как сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области, история развивалась так: за день до своего исчезновения мужчина встретил компанию коллег, которую на своей лодке с мотором перевез на остров, после чего все они сели отдыхать. Утром, проспавшись после бурных посиделок коллеги своего товарища не обнаружили. И обратились в полицию.

Поиски привели к лодке пропавшего, она находилась на противоположном берегу, весь вино ее был обмотан водорослями. При этом нет никаких следов выхода мужчины на берег, также нет никаких свидетелей или очевидцев его ночной прогулки…

Полицейские вместе со спасателями Кыштымского отряда с лодки и пешком прочесывают акваторию и берег. Куда исчез златоустовец пока неизвестно.