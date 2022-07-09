В Челябинской области мужчина украл аккумулятор от электросамоката

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9 июля 2022, 18:58 Анна Семенова

Самокаты, стоящие на улицах без присмотра, так и манят воришек. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Но воришку быстро вычислили и поймали.

Охотникам за легкой наживой в виде электросамокатов уже известно, что воровать их с улиц бесполезно – установленные в транспорте датчики быстро укажут местоположение. Случаи, когда южноуральцы пытались доставить дорогое средство передвижение к себе домой и потом продать, уже были, и всегда заканчивались печально для воришек.

А житель Учалинского района пошел дальше и решил украсть не сам электросамокат, а его часть, точнее аккумулятор. Стоит данная запчасть недешево – 25 тысяч рублей. Поэтому когда хозяин транспорта, находившегося в городе Миассе, обнаружил пропажу, сразу заявил в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. 35-летний мужчина рассказал, что на дело пошел с инструментом, с помощью которого снял аккумулятор.

Теперь задержанный находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «кража», он может лишиться свободы на два года.