В Челябинской области мужчина украл аккумулятор от электросамоката

Но воришку быстро вычислили и поймали.
Охотникам за легкой наживой в виде электросамокатов уже известно, что воровать их с улиц бесполезно – установленные в транспорте датчики быстро укажут местоположение. Случаи, когда южноуральцы пытались доставить дорогое средство передвижение к себе домой и потом продать, уже были, и всегда заканчивались печально для воришек.
А житель Учалинского района пошел дальше и решил украсть не сам электросамокат, а его часть, точнее аккумулятор. Стоит данная запчасть недешево – 25 тысяч рублей. Поэтому когда хозяин транспорта, находившегося в городе Миассе, обнаружил пропажу, сразу заявил в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. 35-летний мужчина рассказал, что на дело пошел с инструментом, с помощью которого снял аккумулятор.
Теперь задержанный находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «кража», он может лишиться свободы на два года.