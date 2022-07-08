Мэр Горловки Приходько: число пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ увеличилось до десяти человек

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8 июля 2022, 19:26

Обстрелы Донбасса ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Мэр Горловки Иван Приходько сообщает вечером в пятницу, 8 июля, что при обстреле со стороны ВСУ пострадали не менее десяти человек.

«Число раненых мирных граждан в пятом квартале (жилмассив Солнечный) увеличилось до десяти человек», − уточняет чиновник в своём Telegram-канале.

Сразу после информации об обстреле он рассказал о четверых горловчанах, получивших ранения при обстреле города украинскими войсками.

Мэр Горловки показал новые кадры последствий прямых попаданий снарядов со стороны ВСУ в жилые дома.

Также есть уточнения, что сред пострадавших оказался подросток. Обстрелы городов и селений ДНР не прекращаются на протяжении нескольких недель. Украинские террористы не желают признавать окончательную потерю территорий и просто вредят местным жителям.