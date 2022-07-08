На «Таганае» браконьеры выловили 17 килограммов краснокнижной рыбы

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

8 июля 2022, 12:33 Анна Семенова

Браконьеры выловили краснокнижную рыбу. Фото: Нацпарк "Таганай"

Когда их поймали, мужчины признались, что надеялись остаться незамеченными.

Все тайное рано или поздно становится явным. Особенно данное правило работает в отношении преступлений. Вот и два южноуральца, отправившихся на незаконную рыбалку в заповедник, понадеялись на удачу, но их сразу зафиксировала фотоловушка.

Поживиться браконьеры решили на реке Большой Киалим в нацпарке «Таганай». По следам их выследили сотрудники службы охраны, увидевшие по камерам людей с предметами, похожими на удочки.

Дожидаться нарушителей у оставленной ими машины пришлось целые сутки. Мужчины вернулись к транспорту довольными, в их ведрах было 17 голов кумжи и ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу. Но полакомиться уловом не удалось – вместо этого напарникам по браконьерству сразу выписали протокол. А материалы по факту незаконной ловли переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

На преступление жители Кусы и поселка Александровка шли осознанно, знали, что рыбачить на «Таганае» нельзя, честно признались во время задержания, думали, что им «повезет».