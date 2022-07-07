Два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

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7 июля 2022, 07:48

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На улице Большой Каменный мост в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Согласно последней информации, в результате аварии на месте скончались два человека.

В пресс-службе Главного управления МВД России по столице уточнили, что в ночь на четверг, 7 июля, водитель машины, двигаясь по улице Большой Каменный мост, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в результате ДТП два человека погибли на месте, а еще один пострадал.