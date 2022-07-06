На озере Еловое в Челябинской области мужчина утонул на глазах у родных

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

6 июля 2022, 17:43 Анна Семенова

Поиски тела продолжались три дня. Фото: ПСС Челябинской области

Три дня его тело не могли обнаружить из-за водорослей.

ЧП произошло в прошлые выходные. Компания отдыхала на озере Еловое. 53-летний мужчина отправился в очередной заплыв и пропал. Семья и друзья потеряли его из виду, попытались самостоятельно и с помощью очевидцев спасти утопающего, но им это не удалось – помешали густые водоросли, разросшиеся по дну озера.

На место прибыли спасатели Миасского отряда. Но и они сразу не смогли обнаружить тело. Поиски продолжались три дня. Погибшего нашли на глубине пяти метров в 70 метрах от берега.

В службе спасения напомнили о важных правилах поведения на воде: не купаться в состоянии алкогольного опьянения и избегать длительных физических нагрузок вроде купания, если вы чувствуете себя плохо.