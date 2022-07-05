В Челябинске сотрудники мусорного полигона спасли выброшенные документы

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

5 июля 2022, 14:28 Анна Семенова

Ксения смогла вернуть все свои документы. Фото: poligontbo.info

Глава семейства отправил на свалку целый пакет, собранный для медицинских служб.

История, когда по ошибке или невнимательности в мусор отправляются нужные и важные вещи, случалась, наверное, с каждым. Но случай, произошедший в поселке Кременкуль, иначе как чудом не назовешь.

Многодетная семья с четырьмя детьми разом лишилась целого пакета документов, собранных для оформления лечения новорожденной малышки. Отец, выбрасывая мусор, по дороге зацепил и ничем не примечательный мешок с бумагами. А там были свидетельства о рождении всех детей, паспорта, снимки флюорографии.

Шансов обнаружить потерю в мусорном баке не было – все выяснилось только через день. Однако мама Ксения все же решила попытать удачу и развернула целый детективный план. Сначала она позвонила в управляющую компанию и узнала, когда в последний раз вывозили отходы с их площадки. Попросила телефон водителя мусоровоза. Он рассказал, что мусорные баки уже опустошил, документы скорее всего находятся внутри его машины. Разгрузка на полигоне была назначена к 18:00. Ксения сопровождала спецтранспорт до места, а затем обратилась за помощью к сотрудникам сортировочного комплекса полигона ТБО в Полетаево.

Найти пакет среди шести тысяч тонн отходов. Думаете, реально? Как выяснилось, да.

Начальник участка Евгений Шевченко и старший смены сортировочного комплекса Сергей Ларионов собрали 15 самых опытных сортировщиков и обозначили задачу: семье нужно помочь! Уже спустя 15 минут пакет был обнаружен.

«Я просто не могла в это поверить! Одна из девушек-сортировщиц просто подошла к груде мусора, посмотрела и говорит: так вот же они лежат. Представляете, какой глаз наметанный? Будто просканировала!», – рассказала Ксения.

Еще одно везение состояло в том, что документы каким-то чудом не испачкались среди груды мусора.

После того, как дело было выполнено, сотрудники полигона отвезли многодетную маму домой, в Кременкуль.