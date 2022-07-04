В Доломитовых Альпах (Северная Италия) на горе Мармолада сошёл ледник, есть погибшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 июля 2022, 18:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Причиной этого бедствия стало резкое потепление климата. Сходу части ледника предшествовали жаркие дни и долгая положительная выше 10 град. по Цельсию температура на вершине Мармолады. Естественно, что ледовая масса увлекла с собой при сходе большой объем горной породы, образовавшейся из массы льда, грязи и камней сель устремился в низину, сметая всё на своём пути.

В момент схода части на поскольку Мармолада совершающими простые трекинговых выходы или подъёмы по «виа-ферата» (скальные маршруты специально оборудование для лиц, не обладающих навыками и возможностями альпинистов, но желающих пощекотать себе нервы). Пока речь идёт о шести погибших визитёрах, но спасатели (их роль в Италии выполняют пожарные команды) считают, что эти данные далеко не полны. Трагедия произошла в середине дня около 13:40 по местному времени, и этим объясняется большое число туристов, находившихся на склоне горы под ледником.

Мармолада – самая массивная и высокая гора в Доломитовых Альпах, альпинистов привлекает её южная стена, где скальные маршруты имеют протяжённость более километра. Но, в этом направлении ледник, точнее часть его обрушиться никак не могла, для этого леднику пришлось бы натуральным образом перепрыгнуть через вершину горы. А сие противоречит законам гравитации. Сель или поток перемолотой горной породы и льда мог сойти только в северном направлении, туда, где зимой катаются любители горнолыжного отдыха.

По некоторым, уточняющим сведениям, обрушился только один серак, что вряд ли советует действительности, учитывая массу сошедших льда и обломков породы. Но, не будем спорить с местными ребятами, тем более что они вполне справедливо заявляют и вероятности повторения такой же трагедии, если температура воздуха в районе Мармолады будет держаться на том же или более высоком уровне.