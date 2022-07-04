За неделю спасатели Челябинской области спасли 18 человек

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4 июля 2022, 11:25 Анна Семенова

Молодой мужчина без страховки взобрался на вершину скалодрома. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Всего им пришлось 32 раза выезжать на различные случаи, в числе которых были и странные.

В субботу, 2 июля, вспыхнул пожар на втором этаже многоэтажки Кыштыма. В считанные минуты едким дымом наполнился весь подъезд. Спасатели и пожарные, прибывшие на место, обходили каждую квартиру и выводили на свежий воздух всех, кто не смог сделать это самостоятельно. К счастью, никто не пострадал, в соседних с пострадавшей квартирах никого не оказалось.

А в Магнитогорске в выходные специалистам дважды пришлось посетить район моста «Казачья переправа». В субботу здесь около восьми вечера упал на крутом подъеме 42-летний рыбак. Его на носилках вынесли к дороге, где ожидала скорая – мужчина сломал ногу. В воскресенье вызволять пришлось 28-летнего мужчину, который неудачно покорил скалодром. При нем не было никакого снаряжения, в том числе страховочного, но он сумел забраться на самый верх конструкции. И наотрез отказался слезать. Поведение его было неадекватным, поэтому очевидцы позвонили в службу спасения. Спасатели поднялись на скалодром, не без усилий нарядили южноуральца в обвязку и аккуратно спустили на землю, где передали в надежные руки полиции. Объяснять свой поступок молодой человек отказался.



Дважды были совершены выезды в национальный парк «Таганай»: туристы получили травмы на пеших маршрутах, и их необходимо было эвакуировать к стоянке.

Также с воскресенья ведутся поиски пропавшего мужчина на озере Еловое. Очевидцы сообщили, что один из купающихся не вернулся на берег. Весь вечер спасатели прочесывали акваторию с лодки, но безуспешно. Сегодня работы продолжаются.