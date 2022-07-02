Чиновника из Челябинской области будут судить за махинации с жильем

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2 июля 2022, 09:56 Анна Семенова

Чиновник передал жилье тому, кто в этом не нуждался. фото: ru.freepik.com

В Красноармейском районе сотрудник администрации выдал квадратные метры тому, кто в этом не нуждался.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ВМД по Челябинской области, на сегодняшний день расследование уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» завершено.

Чиновник одного из сельских поселений Красноармейского района, по данным оперативников, незаконно передал жилое помещение на основании договоров социального найма и безвозмездной передачи в собственность тому, кто совсем не нуждался в лишних квадратных метрах.

Ущерб сельскому поселению составил 840 тысяч рублей. Были нарушены права 11 очередников, которые дожидались улучшения своих жилищных условий.

Сейчас должностное лицо, нарушившее закон, находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Наказание назначит Красноармейский районный суд.