В Египте на туристку в Хургаде напала акула, женщина погибла

В Египте акула в Красном море напала на туристку из Австрии. Инцидент произошел на курорте Хургада на глазах очевидцев.
О гибели туристки в Египте в результате нападения акулы сообщили в генеральном консульстве России.
В дипмиссии уточнили, что туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу, - передает РИА Новости.
В связи с этим инцидентом с пятницы, 1 июля, на три дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка в Красном море от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.