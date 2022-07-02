В Египте на туристку в Хургаде напала акула, женщина погибла

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2 июля 2022, 07:58 Источник: РИА Новости

В Египте акула в Красном море напала на туристку из Австрии. Инцидент произошел на курорте Хургада на глазах очевидцев.

О гибели туристки в Египте в результате нападения акулы сообщили в генеральном консульстве России.

В дипмиссии уточнили, что туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу, - передает РИА Новости.

В связи с этим инцидентом с пятницы, 1 июля, на три дня запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка в Красном море от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.