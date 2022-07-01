Глава Якутии Николаев заявил, что один человек выжил при крушении самолета Ан-2

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1 июля 2022, 14:57 Источник: Telegram

глава Якутии Айсен Николаев, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что один человек из сгоревшего в тайге самолета Ан-2 выжил. Летательный аппарат пропал с радаров 21 июня, а найден был только сегодня.

Айсен Николаев подчеркнул, что Ан-2 был обнаружен в Кобяйском районе. На месте происшествия нашли тела двух человек. Глава Якутии выразил глубокие соболезнования родным погибших.

Николаев также отметил, что выжил находившийся на борту Павел Кривошапкин, которого в настоящий момент транспортируют в Якутск на вертолете. Известно, что у мужчины выявлены только ушибы.