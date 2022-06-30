В Челябинской области теряются грибники

За прошедшие сутки спасатели дважды выезжали на поиски.
Дождливая погода не радует только тех, кто не любит собирать грибы. Поклонники «тихой охоты» покоряют леса Южного Урала, запасаясь урожаем для себя и на продажу. Но, увы, зачастую грибники, увидев дары природы, забывают обо всем на свете, в том числе, и то, каким путем они шли.
Только за прошедшие сутки спасателям пришлось дважды организовывать поиски. Утром пожилые супруги из Миасса безуспешно пытались понять, в какие дебри забрались. Три часа бесплодных попыток выйти к своему автомобилю – и вот уже пенсионеры звонят в службу спасения. Профессионалам понадобилось полчаса, чтобы обнаружить оставленную машину «потеряшек», далее по следам и особенностям местности, которые описали пострадавшие, вышли и к ним самим. Помощь врачей не понадобилась.
В пресс-службе ПСС напоминают, что собираясь в лес, нужно учитывать погоду и свое состояние здоровья. Также необходимо предупредить о своем походе близких людей, рассказать о своем приблизительном маршруте и времени, когда планируете вернуться.
С собой не забывайте брать заряженный телефон, еду и воду, лекарства (если принимаете), репелленты и фонарик.