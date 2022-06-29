UkrLeaks: при обстреле Стаханова ВСУ погиб мирный житель

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29 июня 2022, 12:37

Памятник в степях Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

По его словам, китайская платформа собирает ряд конфиденциальных данных, в том числе биометрию, историю поиска, шаблоны нажатий клавиш, черновики сообщений и файлы из буфера обмена.

Практически тыловой город Луганской Народной Республики Стаханов опять оказался под огнём украинских формирований. Агрессоры нанесли удары по жилым районам, есть погибшие.

Telegram-канал UkrLeaks выложил видеосюжет с места обстрела. Авторы отмечают, что по городу бьют «Точками-У». Снаряд сегодня разорвался в частном секторе, погиб мирный житель. По счастливой случайности не пострадала проживающая рядом семья. Удары по городу наносятся почти ежедневно.

Напомним, 26 июня стало известно, что украинские агрессоры также обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.