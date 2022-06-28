В ряде районов Новороссийская объявлен режим ЧС после обнаружения фугаса 1943 года

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28 июня 2022, 10:57

Боевой фугас образца 1943 года/ архив МО РФ

Из Новороссийская пришло экстренное сообщение об обнаруженном взрывоопасном предмете (ВОП) со времён Великой Отечественной войны. В одном из районов города нашли глубоководный минный защитник 1943 года (фугас). Как сообщают «Известия», власти Новороссийска объявили в районе обнаружения опасного предмета режим чрезвычайной ситуации.

Журналисты уточняют, что режим ЧС вводится с 18 часов 27 июня до окончания разминирования. Особенный распорядок вводится также и для береговой линии одного из районов Новороссийска.

«Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 06.00 часов по 17.00 часов 29 и 30 июня 2022 года», − значится в официальном документе.

Как стало известно ранее, 22 июня в Московской области обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обнаружили боеприпасы в Лобне, Можайске и Ивантеевке.