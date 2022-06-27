За прошлую неделю полицейские поймали в Челябинской области 357 пьяных водителей

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

27 июня 2022, 18:11 Анна Семенова

Многие водители садятся пьяными за руль даже после того, как их за это наказали. Фото: ru.freepik.com

Больше 50 из них сели за руль нетрезвыми повторно.

Сотрудники ГИБДД Челябинской области регулярно проводят проверки на дорогах. К сожалению, многие водители попадаются за рулем нетрезвыми. Только за прошедшую неделю, с 20 по 26 июня, 304 автомобилиста попались на таком нарушении впервые, многие отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тысяч рублей. Еще 53 подвергли себя и других опасности повторно, они ответят по уголовной статье и могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Также за семь дней было остановлено 311 человек, которые не имели права садиться за руль, но сделали это. На них составлены административные протоколы.