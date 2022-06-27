Южноуральские спасатели вытащили затопленный автомобиль и спасли сапбордистов

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27 июня 2022, 10:49 Анна Семенова

Машина затонула в 10 метрах от берега. Фото: ПСС Челябинской области

Насыщенные выходные выдались у сотрудников ПСС.

Лето - пора приключений и активного отдыха. Только не всегда веселое времяпрепровождение заканчивается благополучно. И тогда прибавляется работы у спасателей.

Например, в минувшие выходные бойцам Миасского отряда пришлось спасать из озера Ильменское затопленный автомобиль. Молодые люди, отдыхавшие на берегу, на рассвете заметили что-то подозрительное в воде. И это было не морское чудовище, а крышка багажника легковой машины. Спасатели, полицейские и пожарные прибыли на место по звонку в четыре утра. Тросом с берега при помощи пожарного автомобиля «Лада Веста» была отбуксирована на сушу. В салоне, к счастью, оказалось пусто. Окна были открыты с одной стороны. Полицейские сейчас выясняют, что произошло.

Вчера, 26 июня, без дела миасские спасатели вновь не остались. На этот раз помощь понадобилась группе из десяти сапбордистов на озере Тургояк. Туристы не смогли оценить погоду, сильный порывистый ветер начал быстро относить их легкие плавсредства все дальше от берега.



Терпящие бедствие смогли дозвониться до спасателей. На помощь пришли сотрудники ГИМС, они эвакуировали спортсменов на берег.