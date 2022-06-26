В Нижегородской области младенец погиб в результате ДТП

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26 июня 2022, 11:29 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Борском районе Нижегородской области автомобиль сбил пешеходов. Согласно последней информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в результате аварии погиб младенец, а еще один ребенок попал в больницу.

Согласно предварительным данным, авария произошла 25 июня около 19.20 в Борском районе. Установлено, что женщина-водитель 1993 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Renault Logan, выехала на обочину и допустила наезд на пешеходов, которые двигались в попутном направлении.

В результате ДТП погиб ребенок 2022 года рождения, госпитализирована была девочка 2012 года рождения.